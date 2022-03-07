Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным (фото)
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Астронавт лично привез помощь из США.
Американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично доставил из США помощь для украинских военных, которые борются с российскими оккупантами.
Об этом сообщает советник-посланника посольства Украины в Польше Олега Куця на своей странице в Facebook.
"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкуснях", — написал он.
Таким образом астронавт выразил свою поддержку Украине. Прилетел он лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.
Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.
Куць пообещал рассказать о деталях полученной помощи позже.
Как ранее сообщалось, основатель SpaceX, изобретатель и миллиардер Илон Маск поддержал Украину. Он передал несколько новейших станций, дающих доступ к спутниковому интернету Starlink. Это поможет украинским воинам держать связь в самых трудных моментах. Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Илоном Маском и пригласил изобретателя в Украину, но после завершения войны.
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