Укр

Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Астронавту Айзекману подарили сине-желтый флаг Новость обновлена 07 марта 2022, 08:17
Астронавту Айзекману подарили сине-желтый флаг

Астронавт лично привез помощь из США.

Американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично доставил из США помощь для украинских военных, которые борются с российскими оккупантами.

Об этом сообщает советник-посланника посольства Украины в Польше Олега Куця на своей странице в Facebook.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкуснях", — написал он.

Таким образом астронавт выразил свою поддержку Украине. Прилетел он лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Куць пообещал рассказать о деталях полученной помощи позже.

Как ранее сообщалось, основатель SpaceX, изобретатель и миллиардер Илон Маск поддержал Украину. Он передал несколько новейших станций, дающих доступ к спутниковому интернету Starlink. Это поможет украинским воинам держать связь в самых трудных моментах. Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Илоном Маском и пригласил изобретателя в Украину, но после завершения войны.

Теги:
#SpaceX #Илон Маск
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