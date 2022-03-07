Командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным (фото)

Астронавт лично привез помощь из США.

Американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично доставил из США помощь для украинских военных, которые борются с российскими оккупантами.

Об этом сообщает советник-посланника посольства Украины в Польше Олега Куця на своей странице в Facebook.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкуснях", — написал он.

Таким образом астронавт выразил свою поддержку Украине. Прилетел он лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

Куць пообещал рассказать о деталях полученной помощи позже.

Как ранее сообщалось, основатель SpaceX, изобретатель и миллиардер Илон Маск поддержал Украину. Он передал несколько новейших станций, дающих доступ к спутниковому интернету Starlink. Это поможет украинским воинам держать связь в самых трудных моментах. Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Илоном Маском и пригласил изобретателя в Украину, но после завершения войны.