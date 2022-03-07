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Командир екіпажу SpaceX особисто привіз із США допомогу українським військовим (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Астронавту Айзекману подарували синьо-жовтий прапор Новина оновлена 07 березня 2022, 08:17
Астронавту Айзекману подарували синьо-жовтий прапор

Астронавт особисто привіз допомогу із США.

Американський бізнесмен, астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман особисто доставив із США допомогу для українських військових, які борються із російськими окупантами.

Про це повідомляє радник-посланника посольства України у Польщі Олега Куця на своїй сторінці у Facebook.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смаколиків", — написав він.

Таким чином, астронавт висловив свою підтримку Україні. Прилетів він особисто, щоб українські воїни на передовій отримали найнеобхідніше якнайшвидше.

Українці подарували Айзекманові синьо-жовтий прапор.

Куць пообіцяв розповісти про деталі отриманої допомоги пізніше.

Як раніше повідомлялося, засновник SpaceX, винахідник та мільярдер Ілон Маск підтримав Україну. Він передав кілька нових станцій, що дають доступ до супутникового інтернету Starlink. Це допоможе українським воїнам тримати зв’язок у найважчих моментах. Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з Ілоном Маском та запросив винахідника в Україну, але після завершення війни.

Теги:
#SpaceX #Ілон Маск
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