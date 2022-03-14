Илон Маск вызвал путина на поединок за Украину: в россии дали странный ответ

В россии Маску прямого ответа не дали

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск, ранее передавший украинцам партию станций спутникового интернета StarLink, вызвал президента россии владимира путина на поединок за Украину.

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Соответсвующее обращение Маск опубликовал в своем Твиттер.

"Я вызываю владимира путина на личный поединок. Ставкой является Украина", — написал Маск. И ниже на русском языке дописал "Вы согласны на этот бой?", тегнув в публикации аккаунт Кремля.

При этом в россии на пост Маска уже отреагировали. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который терпит унижения от американских космонавтов, неоднозначно ответил Маску стихотворением Пушкина из "Сказки о попе и работнике его Балде":

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Возможно, пост Рогозина стоит расценивать как намек на то, что Маску прежде, чем сражаться с путиным, нужно сразиться с Рогозиным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным.