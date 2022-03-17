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Українці оцінили подарунок від Ілона Маска

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Ілон Маск допомагає Україні Новина оновлена 17 березня 2022, 15:09
Ілон Маск допомагає Україні

Додаток Маска став найпопулярніших серед українців

Після того, як Ілон Маск надіслав Україні партію станцій супутникового інтернету Starlink, однойменний застосунок став найбільш завантажуваним серед українців. Як інформує "Телеграф", про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Як пояснив Федоров, додаток Starlink дозволяє на смартфоні отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X. За даними Мінцифри, у всьому світі в обох магазинах App Store та Google Play кількість завантажень застосунку сягнула 21 000 разів у неділю, 13 березня. Федоров каже, що це найбільше число завантажень у світі за один день. Цікаво, що більшість інсталяцій здійснили з України.

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Більше того, Федоров заявив, що Starlink завантажили в нашій країні майже 100 000 разів. Таким чином за останні два тижні число встановлень застосунку в світі зросло більш ніж утричі.

Глава Мінцифри повідомив, що станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні. Мета — підтримати належне функціонування критичної інфраструктури, послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів, енергетики.

Як пояснює Федоров, Starlink забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету в будь-яких точках, де доступ ненадійний чи взагалі відсутній. Застосунок необхідний для встановлення зв’язку з супутником і дії інтернету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський мільярдер Ілон Маск викликав російського диктатора путіна на поєдинок за Україну. На пропозицію одразу відгукнувся кадиров, обізвавши відомого винахідника.

Теги:
#Ілон Маск #Starlink
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