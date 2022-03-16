Кадиров намагався заступитися за путіна у "двобої" з Маском, але зробив ще гірше

Американець після випаду у його бік глави Чечні перейменував свій Twitter-акаунт іменем Ілона.

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск продовжує тролити російського президента володимира путіна. Після того, як він викликав кривавого диктатора на поєдинок за Україну, на нього посипалися безліч гнівних постів від путінських поплічників, але Маск не розгубився і заявив, що готовий битись навіть однією лівою.

Баталії розгорнулися у Twitter-акаунті винахідника.

Не обійшлося, звісно ж, без втручань у дискусію путінського фанатика рамзана кадирова, який у вкрай зневажливій манері звернувся до Ілона Маска, назвавши його Ілоною. Глава Чечні обізвав винахідника зі світовим ім'ям "твітерним блогером" та додав, що йому слід пройти тренінги у Чечні.

На що Ілон Макс відповів наступне: "Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він (Путін — ред.) боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга".

Крім того, американський мільярдер перейменував себе у Twitter на Ілону Маск.

Нагадаємо, що на виклик Ілона Маска путіну відреагував навіть глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який терпить приниження від американських космонавтів. Він опублікував вірш Пушкіна про бісеня зі "Сказке о попе и работнике его Балде". До речі, Ілон Маск і на цей випад відповів дуже вдало.

"Я бачу, що ви жорсткий перемовник! Гаразд, ви можете отримати на 10% більше грошей за перегляд", — відповів Маск Рогозіну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командир екіпажу SpaceX особисто привіз із США допомогу українським військовим.