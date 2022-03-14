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Ілон Маск викликав путіна на поєдинок за Україну: у росії дали дивну відповідь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ілон Маск
Ілон Маск

У росії Маску прямої відповіді не дали

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск, який раніше передав українцям партію станцій супутникового інтернету StarLink, викликав президента росії володимира путіна на поєдинок за Україну.

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Відповідне звернення Маск опублікував у своєму Твіттері.

"Я викликаю володимира путіна на особистий поєдинок. Ставкою є Україна", — написав Маск. І нижче російською мовою дописав "Ви згодні на цей бій?", метнувши в публікації акаунт Кремля.

При цьому у росії на посаду Маска вже відреагували. Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який терпить приниження від американських космонавтів, неоднозначно відповів Маску віршем Пушкіна зі "Сказке о попе и работнике его Балде":

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Можливо, пост Рогозіна варто розцінювати як натяк на те, що Маску, перш ніж боротися з путіним, треба битися з Рогозіним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командир екіпажу SpaceX особисто привіз із США допомогу українським військовим.

Теги:
#Росія #Війна #Ілон Маск
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