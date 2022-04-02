Глава Роскосмоса пригрозил "смертью" МКС из-за санкций Запада

Рогозин считает санкции против рф "незаконными"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин угрожает США и ЕС разорвать нормальные отношения из-за введенных санкций против россии за вторжение в Украину, в частности прекратить совместное сотрудничество на Международной космической станции (МКС).

Об этом Рогозин заявил в своем Telegram-канале.

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Рогозин написал, что "санкции направлены на убийство экономики рф, на голод и отчаяние россиян. И делает вывод, что нормальные отношения "возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций".

Ранее глава Роскосмоса направил письма в NASA, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Канадское космическое агентство (ККА) с предложением о снятии якобы "незаконных" санкций против рф за вторжение в Украину. В письмах Рогозин указал, что ждет ответ до конца марта, но по его словам к этому времени "или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет".

Таким образом в Роскосмосе хотят запугать Запад тем, что если санкции сняты не будут, то они прекратят сотрудничество и взаимную поддержку МКС.

Ранее Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения рф от спутниковой системы навигации GPS. Он добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у россии есть своя спутниковая система навигации. Вероятно, такого же паршивого качества, как и все, что производится в рф.