В россии уже готовятся к отключению от мировой системы навигации

Россияне надеются на свою систему ГЛОНАСС.

Список санкций западных стран против россии в скором времени может увеличиться. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос отключения рф от спутниковой системы навигации GPS.

Рогозин сообщил об этом 19 марта во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос" — рассказал глава Роскосмоса.

Также Рогозин добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у россии есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон.

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Отметим, что рф ввела ответные санкции против США, но лишь рассмешила сеть.

Как сообщалось ранее, после введения западных санкций, россияне столкнулись с проблемой нехватки ряда товаров повседневного пользования и продуктов питания. А те, которые остались в магазинах резко выросли в цене.

Также "Телеграф" сообщал, что Америка, Япония и Великобритания объявили о введении новых жестких санкций против российской федерации.