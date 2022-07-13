Катерина Тихонова возглавит процесс импортозамещения

Дочка российского диктатора путина Катерина Тихонова, которая сейчас в отношениях с Зеленским (правда, не с Владимиром), будет руководить переводом страны в режим "технологической независимости" и заниматься импортозамещением. Ее назначили на должность в соответствующем органе.

Как сообщает "РБК", Тихонова стала сопредседателем Координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Но такую сложную работу доверить ей единолично все же не решились, поэтому основным руководителем структуры станет президент РСПП Александр Шохин.

Вместе они будут заниматься "обобщением успешных практик замещения импортного оборудования отечественными аналогами", разрабатывать государственную политику и цифровые сервисы для поддержки импортозамещения и заниматься законодательными инициативами в этой сфере. Вместе с тем, РБК отмечает, что в начале июля Тихонова еще не дала согласия на вступление в эту должность.

На сегодня Тихонова является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом "Иннопрактика". Несмотря на якобы увлечение Тихоновой наукой, журналисты-расследователи установили, что на самом деле структуры, которые она возглавляет, занимаются в основном коррупционным распределением бюджетных денег, не принося особой практической пользы.

Как сообщал "Телеграф", Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых никак не решается официально признать путин, все равно попали в европейские и американские санкционные списки.