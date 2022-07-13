Доньці путіна знайшли нову високу посаду в росії: що відомо

Катерина Тихонова очолить процес імпортозаміщення

Донька російського диктатора путіна Катерина Тихонова, яка зараз у стосунках із Зеленським (щоправда, не з Володимиром), керуватиме переведенням країни в режим "технологічної незалежності" і займатиметься імпортозаміщенням. Її призначили на посаду у відповідному органі.

Як повідомляє "РБК", Тихонова стала співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців (РСПП). Але таку складну роботу довірити їй одноосібно все ж не наважилися, тому основним керівником структури стане президент РСПП Олександр Шохін.

Разом вони займатимуться "узагальненням успішних практик заміщення імпортного обладнання вітчизняними аналогами", розроблятимуть державну політику та цифрові сервіси для підтримки імпортозаміщення та займатимуться законодавчими ініціативами у цій сфері. Разом з тим РБК зазначає, що на початку липня Тихонова ще не дала згоди на вступ на цю посаду.

На сьогодні Тихонова є заступником директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та керує фондом "Іннопрактика". Незважаючи на нібито захоплення Тихонової наукою, журналісти-розслідувачі встановили, що насправді очолювані нею структури займаються в основному корупційним розподілом бюджетних грошей, не приносячи особливої практичної користі.

Як повідомляв "Телеграф", Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких ніяк не наважується офіційно визнати путін, все одно потрапили до європейських та американських санкційних списків.