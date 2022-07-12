Ексбоса Формули-1 наздогнала карма після слів про любов до путіна

Відомим спортивним функціонером зацікавились британські правоохоронці

Королівська прокурорська служба Великої Британії висуне звинувачення колишньому керівнику "Формули-1" Берні Екклстоуну. Нещодавно 91-річний Берні заявив, що впіймав би за президента росії володимира путіна кулю.

Про це повідомляє пресслужба Королівської прокурорської служби Великої Британії на своєму офіційному сайті. Повідомляється, що Берні можуть звинуватити у податковому шахрайстві.

Рішення прокурорської служби пов’язане з незадекларованими активами вартістю понад 400 мільйонів фунтів (понад 475 мільйонів доларів) та ймовірним податковим шахрайством.

"Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великої Британії, та санкціонувала висунення звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються у суму понад 400 мільйонів фунтів", – повідомили у відомстві.

Перше слухання у цій справі відбудеться 22 серпня у Вестмінстерському магістратському суді.

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Раніше Екклстоун назвав путіна хорошим хлопцем, попри розв’язану президентом рф війну в Україні.

Нагадаємо, російського гросмейстера висміяли через слова про загниваючий Захід.