Гросмейстер розповів, як на Заході нібито промивають мізки населенню

У росії вважають, що ЄС та США санкціями проти рф лише прискорюють процес свого економічного занепаду.

Про це заявив 12-й чемпіон світу з шахів, депутат Держдуми рф Анатолій Карпов, передає aif.ru. Анатолій упевнений, що Європа втратила величезний ринок збуту в росії.

Карпов вважає, що західні політики позбавилися внутрішніх проблем, розігравши "російську карту".

"Скажімо, Макрон практично перестав відчувати тиск "жовтих жилетів". Спочатку пандемія, а тепер російська карта, що розігрується, допомогли йому відправити ці жилети в історію. Або Байден, який розповідає американцям, що бензин у ціні підскочив через путіна. Тобто США вирішили не купувати нашу нафту, але винен путін", — заявив Карпов.

Анатолій вважає, що санкції проти росії насамперед шкодять Європі.

"Європа, запустивши санкційну машину проти росії, лише прискорила процес економічного занепаду, який почався з того, що вони почали виводити виробництво від себе. Зараз вони втрачають і наші поставки, і величезний платоспроможний ринок – населення у нас 150 млн людей, майже у два рази більше, ніж у Німеччині: виробничий спад, скорочення робітників, зростання цін – все це було передбачувано.

Але риторика одна: росія – зло, путін винен, ми його поб’ємо, і все в нас налагодиться, а поки що треба потерпіти. Мізки населенню промивають дуже добре, нічого не можу сказати. Стратегії настільки чудові, що лише вісім років знадобилося, щоб із українців зробити ворогів росіян", — сказав шахіст.

Гросмейстер заявив, що західна преса є необ’єктивною і недостовірною, уколов при цьому країни Прибалтики, які ведуть жорстку антиросійську політику.

"Преса котить все в один бік, достовірність, об’єктивність – порожні звуки. Хоч рейтинг із обдурювання складай – там лідери США, Німеччина, Англія, скандинавські країни. Про Прибалтику і не говоримо. Вони взагалі не розуміють, що існують за рахунок інтересу Заходу до росії. Самі собою Литва, Естонія, Латвія нікого не хвилюють", — додав Карпов.

Крім того, 12-й чемпіон світу припустив, що росія може зникнути з карти світу.

"Зараз росія проходить найважче випробування. Вона повинна пройти його успішно, тому що в іншому випадку рф просто не буде. І мені здається, люди розуміють гостроту, важливість цього моменту" — закінчив Карпов.

У мережі лише посміялися з Карпова, який поширює наратив кремля.

У мережі висміяли слова Карпова про загниваючий Захід

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Нагадаємо, нещодавно Карпов публічно підтримав шахіста-путініста Сергія Карякіна.

Раніше Карякін похвалився, що розбагатів за рахунок антиросійських санкцій Заходу.