Ще один легендарний шахіст прогнувся під путіна

Карпов публічно підтримав Карякіна

12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов підтримав знаменитого російського шахіста Сергія Карякіна, якого дискваліфікували за активну підтримку кривавого диктатора володимира путіна.

Карпов прокоментував слова Карякіна, який звинуватив Федерацію шахів росії (ФШР) в антидержавних поглядах. Відповідний коментар Анатолія доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт.

Карпова збентежило те, що ФШР підготувала відкритий лист російських гросмейстерів із закликом зупинити війну в Україні. На його думку, федерація, організувавши це, вчинила жахливо.

"Щодо пояснення обстановки, то все, сказане Карякіним — істина. Він нічого не додав і не зменшив, все так і є. Те, що федерація ініціює лист (проти "спецоперації"), готує його, і директор підписує — я взагалі такого не пам'ятаю. Мабуть, після цього, злякавшись, директор (Глухівський) втік туди, до Ізраїлю, він же підписав листа.

Кожен гросмейстер, якщо має свою думку і хоче висловитися, може це зробити. Але федерація не повинна організовувати подібні речі. Це просто жахливо", – сказав Карпов.

У мережі розкритикували Карпова за таку позицію.

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Нагадаємо, Карякін на своєму telegram-каналі раніше написав, що ФШР управляється з Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Карякіна захейтили в мережі за вибір шляху холуя. До речі, Сергій заявив, що розбагатів через санкції Заходу проти рф.