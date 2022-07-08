Ще один легендарний шахіст прогнувся під путіна
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Карпов публічно підтримав Карякіна
12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов підтримав знаменитого російського шахіста Сергія Карякіна, якого дискваліфікували за активну підтримку кривавого диктатора володимира путіна.
Карпов прокоментував слова Карякіна, який звинуватив Федерацію шахів росії (ФШР) в антидержавних поглядах. Відповідний коментар Анатолія доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт.
Карпова збентежило те, що ФШР підготувала відкритий лист російських гросмейстерів із закликом зупинити війну в Україні. На його думку, федерація, організувавши це, вчинила жахливо.
"Щодо пояснення обстановки, то все, сказане Карякіним — істина. Він нічого не додав і не зменшив, все так і є. Те, що федерація ініціює лист (проти "спецоперації"), готує його, і директор підписує — я взагалі такого не пам'ятаю. Мабуть, після цього, злякавшись, директор (Глухівський) втік туди, до Ізраїлю, він же підписав листа.
Кожен гросмейстер, якщо має свою думку і хоче висловитися, може це зробити. Але федерація не повинна організовувати подібні речі. Це просто жахливо", – сказав Карпов.
У мережі розкритикували Карпова за таку позицію.
Нагадаємо, Карякін на своєму telegram-каналі раніше написав, що ФШР управляється з Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що Карякіна захейтили в мережі за вибір шляху холуя. До речі, Сергій заявив, що розбагатів через санкції Заходу проти рф.