Російському шахісту заборонили використовувати термос через санкції

Проти російської компанії запровадили санкції

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) заборонила російському гросмейстеру Яну Непомнящему використати термос з логотипом компанії "Норільський нікель".

Про це у неділю, 26 червня, повідомив ТАРС.

Під час престижного турніру претендентів шахіста попросили прибрати термос з ігрового столу. Вся справа в логотипі компанії, яка спонсорує гросмейстера. До речі, логотип "Норнікеля" також був розміщений на піджаку росіянина, але роздягати спортсмена ніхто не захотів. У ФІДЕ зазначили, що шахісти мають подавати запит, якщо на змаганнях буде присутня символіка приватних спонсорів. Крім того, через повномасштабне вторгнення рф в Україну символіка всіх державних компаній росії заборонена на міжнародних шахових змаганнях.

"Згідно з контрактом гравці повинні подати запит, щоб їм дозволили носити логотипи своїх приватних спонсорів. Цей запит може бути відхилено, якщо діяльність спонсора йде врозріз із політикою ФІДЕ та Міжнародного олімпійського комітету (алкогольні та тютюнові вироби), місцевими законами (ставки) або якщо спонсор гравця перебуває у конфлікті із спонсорами заходу.

За нинішніх умов під цю категорію потрапляють і російські державні компанії. У більшості випадків, за винятком згаданих вище, це дозволено, але натомість гравця просять зробити щось для ФІДЕ, наприклад взяти участь у тренуванні талантів або провести сеанс одночасної гри", – пояснили в організації.

Турнір претендентів відбувається у Мадриді з 16 червня по 5 липня 2022 року. Переможець зіграє матч за шахову корону з чинним чемпіоном світу — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Зазначимо, "Норнікель" потрапив під санкції Заходу через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що відомий російський шахіст Сергій Карякін радіє санкціям Заходу. Його виключили від міжнародних турнірів через підтримку президента рф володимира путіна. Додамо, що Непомнящий підписав відкритий лист путіну проти війни в Україні.