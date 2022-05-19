Може, він просто дивився фільм "Зорро": путінського шахіста висміяли за виправдання Z-гімнаста

Гросмейстер вважає всіх навколо себе дурнями?

Російський шахіст Сергій Карякін, якого дискваліфікували за підтримку кривавого диктатора володимира путіна, висловився про дискваліфікацію гімнаста Івана Куляка.

Відповідний коментар гросмейстера доступний на Матч ТВ.

Карякін заявив, що повністю підтримує співвітчизника, який вийшов на нагородження із буквою Z на формі. Шахіст вважає, що Куляк, можливо, любить фільм "Зорро" або бренд Zara, а тому не було законних підстав дискваліфікувати його.

"Я повністю підтримую Івана Куляка за його позицію. Вважаю, що він абсолютно правий. Взагалі, якщо подивитися, що сталося. Літера Z – це що? Це офіційний логотип Росії? Може бути, він просто дивився фільм "Зорро" або любить бренд Zara. Чому не можна виходити з буквою Z? У чому його порушення закону? Мені це незрозуміло. Світові чиновники від спорту просто збожеволіли. Вони усувають наших спортсменів з будь-якого приводу. Щось не те сказав, якось не так подивився – тебе вже звинувачують. По собі можу сказати, що мене усунули на пів року за підтримку Росії", — заявив Карякін.

У мережі висміяли Карякіна за виправдання гімнаста:

У мережі висміяли Карякіна, який намагався виправдати гімнаста Куляка

Нагадаємо, Фонд гімнастичної етики (GEF) усунув Куляка від міжнародних змагань на рік через букву Z (символ війни рф в Україні, — Ред.) на формі росіянина.

Раніше повідомлялося, що росіяни жорстко розкритикували Карякіна, через донос якого на території рф заблокували популярний шаховий портал.