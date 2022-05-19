Может, он просто смотрел фильм "Зорро": путинского шахматиста высмеяли за оправдание Z-гимнаста

Гроссмейстер считает всех вокруг себя дураками?

Российский шахматист Сергей Карякин, которого дисквалифицировали за поддержку кровавого диктатора владимира путина, высказался о дисквалификации гимнаста Ивана Куляка.

Соответствующий комментарий гроссмейстера доступен на Матч ТВ.

Карякин заявил, что полностью поддерживает соотечественника, который вышел на награждение с буквой Z на форме. Шахматист считает, что Куляк, возможно, любит фильм "Зорро" или бренд Zara, а потому не было законных оснований дисквалифицировать его.

"Я полностью поддерживаю Ивана Куляка за его позицию. Считаю, что он абсолютно прав. Вообще если посмотреть, что произошло. Буква Z – это что? Это официальный логотип России? Может быть, он просто смотрел фильм "Зорро" или любит бренд Zara. Почему нельзя выходить с буквой Z? В чем его нарушение закона? Мне это непонятно. Мировые чиновники от спорта просто сошли с ума. Они отстраняют наших спортсменов по любому поводу. Что-то не то сказал, как-то не так посмотрел – тебя уже обвиняют. По себе могу сказать, что меня отстранили на полгода за поддержку России", — заявил Карякин.

В сети высмеяли Карякина за оправдание гимнаста:

В сети высмеяли Карякина, который пытался оправдать гимнаста Куляка

Напомним, Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил Куляка от международных соревнований на год из-за буквы Z (символа войны рф в Украине, — Ред.) на форме россиянина.

Ранее сообщалось, что россияне жестко раскритиковали Карякина, из-за доноса которого на территории рф заблокировали популярный шахматный портал.