"Шахматный Иуда": россияне проклинают путинского спортсмена

Шахматист не на шутку разозлил своих соотечественников.

После призыва российского шахматиста-путиниста Сергея Карякина заблокировать сайт Сhess.com Роскомнадзор добился своего, и популярный портал теперь недоступен в рф. Пользователи сети обрушились с критикой на спортсмена.

Об этом сообщает sports.ru.

Сначала Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры рф заблокировал две страницы сайта, где публиковалась информация о ситуации в Украине. Позже портал оказался недоступным для жителей рф. К слову, сам Карякин доволен, что на популярном сервисе не будет россиян.

"На месте администрации "чесскома" я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно. В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию!" — написал Карякин на своем telegram-канале.

Пользователи сети тут же принялись критиковать российского гроссмейстера, который призывал закрыть Сhess.com для россиян.

Россияне раскритиковали Сергея Карякина за блокировку Сhess.com

Справка: Chess.com – популярный портал для онлайн-игры в шахматы, также на нем публикуются спортивные новости. По данным портала, на нем зарегистрированы более 80 млн игроков.

Напомним, Карякин является уроженцем Симферополя, до 2009 года шахматист представлял Украину.

Ранее сообщалось, что в кремле началась истерика после того, как Карякина отстранили от международных соревнований из-за поддержки войны в украине и кровавого диктатора владимира путина.

Напомним, недавно от соревнований отстранили путинского пловца Евгений Рылова.