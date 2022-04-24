"Шахматный Иуда": россияне проклинают путинского спортсмена
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Шахматист не на шутку разозлил своих соотечественников.
После призыва российского шахматиста-путиниста Сергея Карякина заблокировать сайт Сhess.com Роскомнадзор добился своего, и популярный портал теперь недоступен в рф. Пользователи сети обрушились с критикой на спортсмена.
Об этом сообщает sports.ru.
Сначала Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры рф заблокировал две страницы сайта, где публиковалась информация о ситуации в Украине. Позже портал оказался недоступным для жителей рф. К слову, сам Карякин доволен, что на популярном сервисе не будет россиян.
"На месте администрации "чесскома" я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно. В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию!" — написал Карякин на своем telegram-канале.
Пользователи сети тут же принялись критиковать российского гроссмейстера, который призывал закрыть Сhess.com для россиян.
Справка: Chess.com – популярный портал для онлайн-игры в шахматы, также на нем публикуются спортивные новости. По данным портала, на нем зарегистрированы более 80 млн игроков.
Напомним, Карякин является уроженцем Симферополя, до 2009 года шахматист представлял Украину.
Ранее сообщалось, что в кремле началась истерика после того, как Карякина отстранили от международных соревнований из-за поддержки войны в украине и кровавого диктатора владимира путина.
Напомним, недавно от соревнований отстранили путинского пловца Евгений Рылова.
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