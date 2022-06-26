Российскому шахматисту запретили использовать термос из-за санкций

Против российской компании ввели санкции

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему использовать термос с логотипом компании "Норильский никель".

Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил ТАСС.

Во время престижного турнира претендентов шахматиста попросили убрать термос с игрового стола. Все дело в логотипе компании, которая спонсирует гроссмейстера. К слову, логотип "Норникеля" также был размещен и на пиджаке россиянина, но раздевать спортсмена никто не захотел. В ФИДЕ отметили, что шахматисты должны подавать запрос, если на соревнованиях будет присутствовать символика частных спонсоров. Кроме того, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину символика всех государственных компаний рф запрещена на международных шахматных соревнованиях.

"Согласно контракту игроки должны подать запрос, чтобы им разрешили носить логотипы своих частных спонсоров. Этот запрос может быть отклонен, если деятельность спонсора идет вразрез с политикой ФИДЕ и Международного олимпийского комитета (алкогольные и табачные изделия), местными законами (ставки) или если спонсор игрока находится в конфликте со спонсорами мероприятия.

В нынешних условиях под эту категорию попадают и российские государственные компании. В большинстве случаев, за исключением упомянутых выше, это разрешено, но взамен игрока просят сделать что-то для ФИДЕ, например, принять участие в тренировке талантов или провести сеанс одновременной игры", – объяснили в организации.

Турнир претендентов проходит в Мадриде с 16 июня по 5 июля 2022 года. Победитель сыграет матч за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Отметим, "Норникель" попал под санкции Запада из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что известный российский шахматист Сергей Карякин радуется санкциям Запада. Его исключили от международных турниров из-за поддержки президента рф владимира путина. Добавим, что Непомнящий подписал открытое письмо путину против войны в Украине.