Путинская спортсменка предрекла крах спорта без россиян

Лыжница бесится из-за международного бана

Олимпийская чемпионка в эстафете россиянка Вероника Степанова, которая восхваляет российскую верхушку власти, считает, что из-за отсутствия лыжников из рф лыжный спорт "умирает".

Об этом в субботу, 25 июня, спортсменка написала на своем telegram-канале.

Россиянка прочитала статью в норвежском издании VG, где говорилось о том, что лыжные гонки теряют свою привлекательность в Норвегии. В материале говорится о том, что в других видах спорта количество болельщиков растет, а вот лыжном спорте идет спад. Степанова считает, что это связано с международным баном российских лыжников, которые являются главными конкурентами норвежцев. Кроме того, Вероника назвала своих норвежских коллег "зомби", ведь они хором кричат, что нельзя допускать россиян к соревнованиям из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Норвежские медиа годами из нас делали главных оппонентов. Логика подсказывает, что без нас популярность лыжных гонок в Норвегии упадет еще на 25%, как в прошлом сезоне. А вы, дорогие соперники, как зомби повторяете, что нас допускать на старты нельзя? Ну-ну, удачи!" – написала Степанова.

Ранее Степанова рассказала об "особой энергии" президента рф владимира путина.

Напомним, норвежский лыжник с помощью одного снимка объяснил, почему россиян нельзя допускать до международных соревнований.