Укр

Норвежский лыжник одним фото показал, почему россиянам не место в международном спорте

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Шойгу и Алексей Червоткин Новость обновлена 03 мая 2022, 16:15
Сергей Шойгу и Алексей Червоткин

Спортсмены из рф охотно одевают военную форму

Российские спортсмены не стесняются надевать военную форму во время нападения рф на Украину и получать награды из рук военных преступников.

На это обратил внимание норвежский лыжник Эмиль Иверсен, передает tv2.

Норвежец доходчиво объяснил, что нельзя говорить, что спорт — вне политики, когда спортсмены одеты в военную форму.

"То, что происходит (в Украине), ужасно. Мы категорически это неприемлем (военное вторжение рф). Раньше я по таким вещам не высказывался так отчетливо, но в данном случае все просто. Несколько дней назад появилось фото Червоткина в униформе. Я считаю, что это неприятно. Фото выглядит не так круто, как это, возможно, было бы несколько лет назад. Они говорят, что у спорта и политики нет ничего общего, но такое фото демонстрирует противоположное", — заявил Иверсен.

Добавим, что Червоткин на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграл "золото" в эстафете. На днях он получил за это воинское звание "капитан".

Ранее сообщалось, что путин остался недовольным итогом Олимпиады-2022. Также кровавый диктатор высказался об отстранениях российских спортсменов.

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#Россия #Лыжный спорт
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