Шойгу лично пришел поздравить спортсменов

В субботу, 30 апреля, на 66-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские олимпийцы, представляющие ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии), получили награды от министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщает минобороны рф.

Спортсмены, представляющие российскую армию, получили очередные воинские звания, медали "За успехи в спорте", а также медали "За воинскую доблесть". Примечательно, что медалью "За воинскую доблесть" I степени была награждене биатлонистка Ульяна Нигматуллина, медалью "За воинскую доблесть" II степени – биатлонисты Ирина Казакевич, Александр Логинов, Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров и лыжник Александр Терентьев.

В сети не поняли, где спортсмены проявили доблесть, а также "отправили" их в Чернобаевку.

В сети высмеяли награждение спортсменов военными наградами

Ранее сообщалось, что Нигматуллина пожаловалась на скромные призовые в россии за олимпийские медали, оценив патриотизм в рублях.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин остался недовольным итогами Олимпиады-2022. На встрече с олимпийцами президент рф захотел неформально пообщаться с молоденькой фигуристкой.