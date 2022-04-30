Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя
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Оперативно о главном за 30 апреля
Украина противостоит российским оккупантам 66-й день подряд. За предыдущие сутки украинским военным удалось перейти в контрнаступление на Харьковщине, в ходе которого ВСУ вернули под контроль село Русская Лозовая, являющееся важным стратегическим объектом. В других направлениях вражеской армии также не удалось реализовать свои планы. На фоне неудач оккупантов и их руководителей в войне все больше стран отказывают от сотрудничества с российскими властями — это демонстрирует отношение к параду на 9 мая, на который никто из иностранных лидеров не собирается приезжать. Россия своими действиями все ближе приближается к статусу страны-изгоя. Между тем, западные партнеры все больше поддерживают Украину, а в Европе украинские военные перенимают опыт американских коллег по применению новых видов вооружения.
В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 30 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В течение суток 29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Украинские защитники уничтожили:
- 11 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 27 единиц бронированной техники;
- одну боевую бронированную машину;
- 14 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- один самолет;
- 7 БПЛА.
Напомним, что информация за 27 апреля доступна в трансляции: "Война – день 63: ВСУ контратакуют, несмотря на давление кафиров, путин заговорил о переговорах".
События российско-украинской войны за 28 апреля описаны в материале: "Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю прочат скорый провал".
А о ситуации в стране за 29 апреля можно прочесть в новости: "Война — день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз".
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