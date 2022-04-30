Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя

Оперативно о главном за 30 апреля

Украина противостоит российским оккупантам 66-й день подряд. За предыдущие сутки украинским военным удалось перейти в контрнаступление на Харьковщине, в ходе которого ВСУ вернули под контроль село Русская Лозовая, являющееся важным стратегическим объектом. В других направлениях вражеской армии также не удалось реализовать свои планы. На фоне неудач оккупантов и их руководителей в войне все больше стран отказывают от сотрудничества с российскими властями — это демонстрирует отношение к параду на 9 мая, на который никто из иностранных лидеров не собирается приезжать. Россия своими действиями все ближе приближается к статусу страны-изгоя. Между тем, западные партнеры все больше поддерживают Украину, а в Европе украинские военные перенимают опыт американских коллег по применению новых видов вооружения.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 30 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В течение суток 29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Украинские защитники уничтожили:

11 танков;

7 артиллерийских систем;

27 единиц бронированной техники;

одну боевую бронированную машину;

14 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

один самолет;

7 БПЛА.

Напомним, что информация за 27 апреля доступна в трансляции: "Война – день 63: ВСУ контратакуют, несмотря на давление кафиров, путин заговорил о переговорах".

События российско-украинской войны за 28 апреля описаны в материале: "Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю прочат скорый провал".

А о ситуации в стране за 29 апреля можно прочесть в новости: "Война — день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз".