Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов

Украинские воины возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на Харьковщине

В субботу, 30 апреля, по состоянию на 66-день российско-украинской войны стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили еще несколько населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

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В результате наступления подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Напомним, что Русская Лозовая является важным стратегическим объектом для украинской армии. Все потому, что этот поселок находится на трассе Харьков-Белгород, и именно его одним из первых в свое время захватили российские оккупанты.

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов из поселка Кутузовка, что также находится вблизи областного центра. Также мы писали, сколько населенных пунктов украинцы смогли освободить от вражеских войск за время полномасштабного вторжения российской армии.