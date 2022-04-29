ВСУ освободили стратегически важный населенный пункт под Харьковом (карта)

Украинские защитники делают защищают каждый метр родной земли

В Харьковской области 29 апреля стало на один свободный от российских захватчиков населенный пункт больше. По информации Главного управления разведки Минобороны, под контроль Вооруженных сил Украины вновь перешло село Русская Лозовая.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУР, передает "Телеграф".

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Следует отметить, что Русская Лозовая является важным стратегическим объектом для украинской армии. Все потому, что это село находится на трассе Харьков-Белгород, и именно его одним из первых в свое время захватили российские оккупанты.

Русская Лозовая на карте

Добавим, что россияне не гнушались устанавливать свое оружие между жилыми домами посреди улиц, чтобы, прикрывшись мирным населением, вести прицельный огонь по самому Харькову. Снаряды из Русской Лозовой прилетали как по многоэтажках областного центра, так и другой гражданской инфраструктуре.

Как отмечает журналист Денис Казанский, освобождение населенного пункта стало возможным благодаря штурмовому подразделению ГУР, которым командовал генерал-полковник Александр Сырский. К слову, этот же офицер является Командующим Сухопутных войск ВСУ.

Вместо справки. Русская Лозовая — небольшое село, в котором, согласно последних данных, проживало чуть более пяти тысяч человек. От Харькова находится на расстоянии менее 20 км, в мирное время до него можно доехать за полчаса.

К слову, это уже второе село на Харьковщине за два последние дня, которые ВСУ удается взять под свой контроль. Ранее, напомним, оккупантов выбили из поселка Кутузовка, что также находится вблизи областного центра.

Также мы писали, сколько населенных пунктов украинцы смогли освободить от вражеских войск за время полномасштабного вторжения российской армии.