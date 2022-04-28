ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине: подробности
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Украинские воины возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области
На 64-день российско-украинской войны известно, что Вооруженные силы Украины сдержали наступление противника на ряде направлений, а также освободили поселок Кутузовка на Харьковщине.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер 28 апреля, обнародованной на странице в сети Фейсбук.
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"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького (Харьковская область – ред.). Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи", — говорится в сообщении.
Наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.
Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел.
Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
Противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.
Недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.
Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.
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