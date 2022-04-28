Укр

ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
140
Свежая сводка Генштаба ВСУ 28 апреля Новость обновлена 28 апреля 2022, 20:46
Свежая сводка Генштаба ВСУ 28 апреля

Украинские воины возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области

На 64-день российско-украинской войны известно, что Вооруженные силы Украины сдержали наступление противника на ряде направлений, а также освободили поселок Кутузовка на Харьковщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер 28 апреля, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького (Харьковская область – ред.). Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи", — говорится в сообщении.

Наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

Недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.

Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.

Теги:
#Украина #Война #Генштаб ВСУ #Кутузовка #Оккупанты #ВСУ
Небо после взрыва в Киеве
В регионах
В Киеве слышно взрывы: появились фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Небо после взрыва в Киеве
В Киеве слышно взрывы: появились фото
Дата публикации
Категория
Президент США
Фантастическая помощь Украине и плохие новости для россии: главное из выступления Байдена
Дата публикации
Категория
Байден анонсировал удар по российским олигархам – активы продадут, а деньги направят Украине
Байден анонсировал удар по российским олигархам – активы продадут, а деньги направят Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Внутри мира Зеленского": президент Украины появился на обложке Time
Дата публикации
Категория
Украина противостоит россии более 2 месяцев
Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал