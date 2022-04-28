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Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украина противостоит россии более 2 месяцев
Украина противостоит россии более 2 месяцев

Оперативно о главном за 28 апреля

В Украине противостояние российским оккупантам продолжается 64-й день. Вражеская армия продолжает обстреливать украинские города из ракет наземного, воздушного и морского базирования, также идет наступательная операция и на земле. В результате атак за предыдущие сутки россиянам удалось захватить несколько населенных пунктов. При этом Украину продолжают поддерживать международные партнеры и страны Запада — в частности, в США подскочило желание вооружать Украину, а британский премьер Борис Джонсон подтвердил слова своих коллег в правительстве о том, что Украина имеет полное право защищаться от поссии, даже атакуя отдельные военные объекты на ее территории. Турция надеется на организацию и проведение встречи Зеленского и путина. Между тем, в самой россии говорят, что над Кремлем скоро появятся трезубцы, а война пойдет в обратном направлении.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 28 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Власти россии после взрывов под Белгородом распорядились начать проверку объектов гражданской обороны, а также проверить работоспособность сирен оповещения о "чрезвычайных ситуациях"

Напомним, что события российско-украинской войны за 25 апреля описаны в материале: "Война — день 61: россияне бьют ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе".

О ситуации в стране за 26 апреля можно прочитать в новости: "Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением".

А информация за 27 апреля доступна в трансляции: "Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #28 апреля
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