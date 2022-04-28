В Киеве слышно взрывы: появились фото

Оккупанты, похоже, продолжают обстреливать столицу.

В четверг, 28 апреля, на 64-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Киеве прозвучали сильные взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, что удары пришлись по Шевченковскому району.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", — написал Кличко.

По информации очевидцев, было слышно два сильных взрыва. В небе над столицей видны последствия ударов — дым. Пока нет официальной информации о точных местах "прилетов".

Дым над столицей

Добавим, что в сети сообщили, что одну крылатую ракету, которая летела в киевском направлении, сбили.

Напомним, утром 17 апреля оккупанты обстреляли Бровары, нанеся повреждения инфраструктуре города. Взрывы были слышны в столице.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали демонтаж "русско-украинского" монумента, который символизировал дружбу между народами. Также в столице убрали огромные "ордена" с профилем Ленина. К слову, в Пентагоне считают, что отступление российских войск на севере Украины не означает, что Киев в безопасности.