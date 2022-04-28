Россияне бьют по Харькову и нацеливаются на Кривой Рог: свежая карта боев от британской разведки

Существенных успехов враждебная армия не имеет

Британская разведка на 64 день войны в Украине показала свежую карту боев с российскими оккупантами. Как и за день до этого, самой горячей точкой на карте остается полностью заблокированный город Мариуполь. Не уменьшает вражеская армия давления на Донбасс, кроме того, пытается перебросить свои силы на Запорожье.

Актуальными данными с украинского фронта поделились в Twitter-аккаунте Ministry of Defence.

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По данным британской оборонной разведки, ситуация на фронтах Украины за день почти не изменилась, а это значит, что украинская армия продолжает удерживать свои позиции и вредит планам российских оккупантов.

Карта боев в Украине за 28 апреля 2022 года

Карта боев в Украине за 27 апреля 2022 года

Как сообщили в Генштабе в четверг, 28 апреля, ситуация на фронтах выглядит следующим образом:

Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях – наступательные действия врага направлены на то, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову.

– наступательные действия врага направлены на то, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову. Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении . Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено. На Лиманском направлении , враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман.

, враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Как сообщал "Телеграф", в Офисе президента Украины заявили, что Украина будет защищаться от российской федерации любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских нацистов.