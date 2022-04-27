После Бучи в США феноменально подскочило желание вооружать Украину (опрос)

Зверства российских солдат не прошли незамеченными

Почти три четверти американцев согласны с решением властей Соединенных Штатов насчет обеспечения Украины оружием. Нынешние 73% ответивших утвердительно — это самый высокий процент поддержки насчет поставок вооружения официальному Киеву. Скорее всего, на это повлияли ужасающие факты о массовых убийствах мирных украинцев россиянами, что открылись после освобождения Бучи.

О таких данных очередного опроса Ipsos, который закончился 26 апреля, передает Reuters.

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Три из четырех граждан США убеждены, что Украина должна снабжаться оружием, чтобы давать достойный отпор противнику и иметь возможность защитить свою независимость.

Действия конкретно президента Джозефа Байдена одобряет около 46% опрошенных. Большая часть из них — 70% — это поклонники демократической партии, и лишь 24% — республиканцы.

Следует добавить, что предыдущий опрос, проводившийся сразу после того, как мир узнал о Буче, Гостомеле, Ирпене и других разбитых российской армией городах, показывал желание давать Украине оружие на уровне 68%. Как видим, сейчас это количество только возросло.

Следует добавить, что в начале марта также около 74 процентов американцев поддерживали необходимость закрыть небо над Украиной. Несмотря на то, что запад так и не пошел на подобное решение, оно было очень популярным среди обычных людей.

Напомним, что "Телеграф" также писал об итогах встречи представителей 40 стран, на которой США и другие союзники Украины договорились об очередных поставках вооружения Киеву.