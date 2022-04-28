Байден выступил с заявлением по Украине: готовится новая помощь

Президент США обещает Украине артиллерию, ПВО, тяжелое вооружение, а также финансовую помощь

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины, которая продолжает бороться с россией. Байден огласил, что в Конгресс направлена заявка на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Выступление главы государства Соединенных Штатов Америки транслировалось из комнаты Рузвельта Белого дома.

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По словам Байдена, он направил в Конгресс заявку по важнейшей помощи Украине для сопротивления путинской агрессии. Президент США надеется, что конгрессмены быстро рассмотрят предложение Белого дома.

Он заверил, что США продолжат поддержку Украины в гуманитарном и экономическом плане, военную помощь. Эта помощь предусматривает поставки артиллерии, ПВО, противотанковых комплексов, тяжелого вооружения.

"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы поддержать наших союзников, если мы дадим возможность агрессии продолжаться, будет только хуже… Каждый день украинцы платят своими жизнями, нам необходимо предоставить Украине вооружение, все необходимые виды помощи… Мы не нападаем на россию, мы только помогаем Украине защищаться от агрессии", — сказал Байден.

Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов. Об этом ранее говорилось в Washington Post. По данным издания, запрос Байдена в Конгресс на поддержку Украины включает три вида помощи: 20 млрд долларов военной, 8,5 млрд долларов экономической и 3 млрд долларов гуманитарной.

21 апреля Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В него входит тяжелая артиллерия, 144 тысячи снарядов и беспилотники. Примерно столько же США выделили для Украины в предыдущем пакете. С начала войны США выделили Украине 3,4 миллиарда долларов.