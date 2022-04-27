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Российские оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Донбассе (карта)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Российские войска Новость обновлена 27 апреля 2022, 08:02
Российские войска

Самая большая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

По состоянию на утро 27 апреля, 63-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 апреля на странице в Facebook.

Российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов.

Враг овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

Карта боевых действий на Донбассе
Карта боевых действий на Донбассе

Отметим, согласно картам боевых действий на 27 апреля, на участке атаки от Изюма до Рубежного росармия сменила схему наступления.

Кроме того, оккупанты продолжают нести значительные потери. Так, украинские защитники нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный, там был уничтожен ЗРК оккупантов и пункт управления.

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
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