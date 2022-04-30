В россии горит крупная электростанция (эффектное видео)

Пожар пришлось ликвидировать с воздуха

В россии загорелась крупная конденсационная электростанция на острове Сахалин. Турбинное отделение ГРЭС-2 вспыхнуло около полудня (по местному времени) субботы, 30 апреля, тем самым подхватив негласную эстафету "гори ясно" других инфраструктурных объектов рф.

О возгорании сообщили росСМИ, передает "Телеграф".

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ГРЭС-2 находится на территории села Ильинское Сахалинской области рф. Она является одной из самых молодой электростанций государства-агрессора, ведь ее эксплуатация начата лишь в 2019 году.

Ильинское на карте россии

После того, как огонь подхватил турбинное отделение во втором блоке станции, технологический процесс тут же остановили. По данным российских журналистов, пожар обошелся без пострадавших, хотя ущерб инфраструктуре нанесен внушителен. Это и не удивительно — клубы черного дыма можно было увидеть на огромном расстоянии, а вблизи это зрелище действительно смотрится завораживающе.

Внутри цеха все было объято огнем, из-за чего ликвидацию пожара было принято проводить с воздуха — благодаря спасательным вертолетам. Дополнительный расчет пожарных пришлось также вызвать в Ильинское из соседнего населенного пункта Томари.

Кроме внутреннего "наполнения" станции повреждена также и кровля на втором блоке ГРЭС-2.

По состоянию на на 16:00 по местному времени (8:00 по Киеву) пожар был ликвидирован. Что стало причиной такого возгорания, пока еще выясняют.

Напомним, что в последние несколько дней на территории россии постоянно вспыхивают пожары на различных предприятиях. Так, накануне крупное возгорание пытались ликвидировать в Москве — с размахом горел местный медицинский центр.

Еще раньше под Белгородом загорелся склад с боеприпасами, откуда российские военнослужащие получали вооружение для войны в Украине. Из-за громких взрывов горожане не спали половину ночи.

Также стоит упомянуть масштабные пожары, охватившие огромную площадь сибирских лесов. Здесь у россиян возникла иная проблема — количество спасателей и техники было недостаточным для полной ликвидации возгорания. Все потому, что боевые вертолеты, которые могли бы помочь в этой ситуации, задействованы на войне в Украине.