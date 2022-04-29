Укр

Война – день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Оккупационные войска продолжают бить по Украине ракетами Новость обновлена 29 апреля 2022, 00:00
Оккупационные войска продолжают бить по Украине ракетами

Оперативно о главном за 29 апреля

В Украине начался 65-й день противостояния российским оккупантам. В конце минувших суток вражеская армия нанесла ракетный удар по Киевской области — снаряд попал в жилой дом Шевченковского района Киева, а еще один попал в Фастовскую общину. Без пострадавших не обошлось. Однако совсем скоро у украинской армии станет еще больше оружия, чтобы не только ответить противнику, но и изменить ход войны. Дело в том, что США проголосовали за ленд-лиз для Украины – этот документ значительно упростит процедуру поставки оружия для украинских защитников. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на фантастическую сумму и пообещал плохие новости россиянам.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 29 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что о ситуации в стране за 26 апреля можно прочитать в новости: "Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением".

Информация за 27 апреля доступна в трансляции: "Война – день 63: ВСУ контратакуют, несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах".

А события российско-украинской войны за 28 апреля описаны в материале: "Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Текстовая трансляция #29 апреля
Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины
Украина
США проголосовали за ленд-лиз для Украины: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины
США проголосовали за ленд-лиз для Украины: что это значит
Дата публикации
Категория
Россия попала ракетой в новострой
Ракетный удар по Киеву: новые подробности и фото последствий
Дата публикации
Категория
Президент США
Фантастическая помощь Украине и плохие новости для россии: главное из выступления Байдена
Дата публикации
Категория
Байден анонсировал удар по российским олигархам – активы продадут, а деньги направят Украине
Байден анонсировал удар по российским олигархам – активы продадут, а деньги направят Украине
Дата публикации
Категория
Украина противостоит россии более 2 месяцев
Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал