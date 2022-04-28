"Россияне, б***ь, будут бежать на велосипедах н***й": президент "Ингульца" дал прогноз по Херсону (видео)
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Владелец футбольной команды говорил от имени украинских фермеров
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк на фоне тревожных новостей из Херсона о "референдуме" обратился к жителям этого города.
Соответствующее видео доступно на Facebook-странице Александра Поворознюка.
"Уважаемые жители Херсона, хочу обратиться к вам от имени всех фермеров Украины. Мы с вами, как бы то ни было тяжело. Мы всегда были и остаемся с вами, потому что Крым – это Украина. Херсон – это тоже Украина. Я хочу вас заверить, что совсем скоро мы вас освободим. И поверьте, будут они бежать, те рашики, б***ь, на велосипедах н***й. И пока ветер в ту сторону, то будут крутить педали, потому что так легче. Поверьте, все будет хорошо. Верим в президента. Верим в Украину. Слава Херсону. Слава украинской нации и п****ц российской федерации", – заявил Поворознюк.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+).
Напомним обращение Поворознюка к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало хитом в сети.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы были замечены на матче "Динамо" в Германии.
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