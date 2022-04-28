Ракетный удар по Киеву: новые подробности и фото последствий

Оккупанты обстреляли многоэтажку.

В четверг, 28 апреля, Киев подвергся ракетному удару со стороны россии.

Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, что ракета попала в жилой дом.

По данным мэра Киева, ракеты ударили по Шевченковскому району столицы. Есть попадание в жилые дома. Отметим, что в данном районе находится оборонный завод Артем, однако информации о попадании по нему пока нет. Кличко добавил, что на месте работают спасатели. Уже известно о трех пострадавших.

"Друзья! Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших", — написал Кличко.

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем telegram-канале сообщил, что ракетный удар по Киеву был нанесен из Крыма. Также чиновник показал фото разрушений жилого дома, который был, по его словам, малонаселен.

Добавим, что одну ракету, которая летела в направлении столицы, удалось сбить средствами ПВО.

Кроме того, сообщается, что россия нанесла ракетный удар по Фастову (Киевская область).

"По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в хранилищах во время воздушной тревоги", — сообщили в Киевской ОГА.

Напомним, утром 17 апреля россияне обстреляли Бровары, нанеся повреждения инфраструктуре города. Взрывы были слышны в Киеве.

Ранее сообщалось, что село под Киевом затопили, чтобы спасти столицу.