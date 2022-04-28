Затопление села под Киевом помогло спасти столицу от оккупации: кадры из Демидова от NYT

Жители села Демидов Киевской области замедлили продвижение армии рф к столице

Вокруг Демидова, села к северу от Киева, жители борются с последствиями сильного наводнения, которое при обычных обстоятельствах стало бы еще одним несчастьем для людей, подвергшихся нападению россии.

Демидов оказался в воде после намеренного разрушения местными плотины на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище. Как пишет издание The New York Times, это фактически помогло остановить наступление оккупантов на столицу.

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В результате разрушения дамбы и затопления села "создало трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны".

"Все всё это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом", — говорят местные жители, заплатившие цену реками паводковой воды, которая поглотила многие дома.

The New York Times опубликовало фото и видео из села Демидов, которое оказалось затопленным во время оккупации россиянами.

Ранее сообщалось, что российские ракеты и реактивные снаряды, которые уничтожали инфраструктуру и жителей городов в Киевской области, были запущены с обширной российской базы, спрятанной в лесу примерно в 4 километрах от Гостомеля. Украинские спецназовцы показали журналистам, что осталось от лесного лагеря захватчиков.