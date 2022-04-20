Напоминает средневековье: брошенный военный лагерь россиян под Киевом показали на видео

Россияне устроили базу в лесу.

Российские ракеты и реактивные снаряды, которые уничтожали инфраструктуру и жителей городов в Киевской области, были запущены с обширной российской базы, спрятанной в лесу примерно в 4 километрах от Гостомеля.

Об этом сообщает CNN.

Украинские спецназовцы показали журналистам, что осталось от лесного лагеря захватчиков. Примечательно, что ВСУ в подобных местах нашли подсказки относительно планов рф по столице. Спецназовец отметил, что на "базе" оккупантов находилось около 6 тысяч морских пехотинцев, которые жили здесь около месяца. Также в этом лесу располагались главный командный пункт и штаб.

"Здесь принимали решение о развертывании дальнейших действий, о направлениях наступления, тактике действий и так далее", — сказал CNN офицер украинского спецназа.

Видны огромные борозды там, где войска стреляли ракетами "Град" с поля, расположенного в сорока километрах от столицы. В лесу на стартовых позициях валяются диски от запущенных ракет "Град" и ящики с боеприпасами. Российские войска построили блиндажи, командные пункты, склады боеприпасов и линии связи, используя деревья и древесину из леса. Они спали в подземных укреплениях, крытых бревнами и зелеными деревянными ящиками. Черные провода соединяли каждое из убежищ в лесу для связи.

"Они не считают солдат за людей, они для них пушечное мясо и расходный материал. Тактика российской армии напоминает, пожалуй, средневековье, когда брали не умением, а количеством", — отметил спецназовец, посмотрев в каких условиях жили российские солдаты.

Напомним, после освобождения киевской области от захватчиков в городах и поселках стали находить страшные последствия оккупации — трупы сотен мирных граждан, которых порой хоронили в братских могилах. В россии на самом высоком уровне заявили, что зверства солдат рф — это "фейк". Также россияне выступили против международного расследования резни в Буче.