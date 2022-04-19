россия "объяснила", почему не хочет расследования зверств в Буче

У путина, видимо, опасаются конечных выводов такого следствия, хотя и говорят иное

Российские политики не собираются обращаться в Организацию Объединенных Наций с предложением провести международное расследование насчет убийств мирных украинцев, в том числе в Буче. Причину этого озвучил глава департамента международных организаций МИД рф Петр Ильичев.

Информацию передает российское издание "РИА Новости".

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По мнению пропутинских чиновников, международные следователи могут быть изначально предвзяты, занимаясь поиском виновных. Именно поэтому ООН не получит официального предложения от Москвы насчет проведения специальных действий ради наказания виновных.

Иными словами — власти рф опасаются, что благодаря не украинскому, а именно международному расследованию правду о зверствах российских солдат уже будет невозможно скрыть.

При этом риторика официальных властей рф продолжает быть исключительно пропагандистской. К примеру, кровавый диктатор владимир путин сначала назвал трагедию Бучи "фейком, как в Сирии", а затем наградил новым званием подразделение, которое устроило резню среди мирных украинцев.

Статистика же гласит, что около 85 процентов погибших мирных жителей Бучи были убиты огнестрельным оружием — на это указывают результаты экспертиз.