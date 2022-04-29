ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: свежая карта боев в Украине

Украинские защитники освободили ключевой населенный пункт на Харьковщине.

В пятницу, 29 апреля, на 65-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, Украина пошла в контрнаступление в районе Харькова.

Карта боев в Украине за 29 апреля

Карта боев в Украине за 28 апреля

По информации Главного управления разведки Минобороны, под контроль Вооруженных сил Украины вновь перешло село Русская Лозовая, что находится вблизи Харькова.

Русская Лозовая на карте

Добавим, что Русская Лозовая является важным стратегическим объектом. Все потому, что это село находится на трассе Харьков-Белгород.

К слову, это уже второе село на Харьковщине, которые ВСУ удается взять под свой контроль за последние несколько дней. Ранее оккупантов выбили из поселка Кутузовка, что также находится вблизи областного центра.

На Изюмском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки наших войск враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

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Ранее сообщалось, что на Донбассе был ликвидирован известный колаборант.

Напомним, на войне за Украину погиб бывший морской пехотинец армии США.