Тело так и не нашли: на войне за Украину погиб 22-летний морпех из США

Бывший морской пехотинец армии США воевал вместе с украинскими солдатами.

Гражданин США Вилли Джозеф Кансел погиб в Украине, сражаясь с российскими оккупантами.

Об этом сообщили CNN члены его семьи.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

После того, как началась война в Украине 22-летний мужчина обратился в частную военную рекрутинговую компанию, которая набирала добровольцев. Бывший морской пехотинец США бросил свою работу офицером исправительных органов в Теннесси и отправился в Украину. Кансел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта.

"Он хотел поехать, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого. Хотел сдержать это зло там, чтобы оно не пришло сюда, и чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось вмешиваться в это", — сказала мать погибшего.

Также мать погибшего рассказала, что тело сына на поле боя не нашли, но она хотела бы его вернуть и похоронить.

Зять Канселя сообщил, что у него остался 7-месячный ребенок и жена. Кансел жил в Теннесси до того, как уехал в Украину, и родом из округа Ориндж, штат Нью-Йорк.

"Он всем сердцем верил, что этого не должно было случиться, и хотел помочь людям в Украине", — сказал зять в телефонном интервью.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что в правительстве знают об этой ситуации и внимательно следят за ней.

"Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз подчеркиваем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и должны немедленно уехать, используя какие-либо коммерческие или другие частные наземные транспортные средства", — заявил неназванный чиновник Госдепа.

Отметим, что это не первый случай, когда в Украине от рук оккупантов гибнут иностранцы.

Напомним, в Ирпени Киевской области 13 марта расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times гражданина США Брента Ренауда.