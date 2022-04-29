Укр

На Донбассе убит известный коллаборант: что разузнала разведка

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Тело было обнаружено в Новоайдаре Новость обновлена 29 апреля 2022, 14:24
Тело было обнаружено в Новоайдаре

Перед смертью мужчина был похищен неизвестными

В пятницу, 29 апреля, стало известно о гибели Павла Шароградского, жителя смт Новоайдар Донецкой области, сотрудничавшего с российскими оккупантами. Тело оккупанта обнаружили с огнестрельными ранениями через несколько дней после его похищения из помещения Счастьинской райгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Шароградский проводил в помещении РГА "совещание" с представителями российской армии, а также неизвестными, которые прятали лица в балаклавах. Про его исчезновение стало известно в понедельник, 25 апреля.

Счастьинская РГА находится в Новоайдаре
Счастьинская РГА находится в Новоайдаре

Все эти дни его местонахождение было невозможно установить, пока не был обнаружен сам труп. На теле, к слову, имеются и другие ранения, кроме смертельного — пулевого отверстия в голове.

Как сообщают разведчики, Павла Шароградского в Новоайдаре знали как "профессионального общественного деятеля. В свое время он возглавлял КУ Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех", сумел основать ОО "Новоайдарская сечь". Известно, что особых источников доходов официально у него не было, что не мешало ему всегда быть при деньгах.

Павел Шароградский
Павел Шароградский

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину мужчина тут же сменил сторону, предоставляя врагу необходимые данные — о патриотах, участниках АТО/ООС, а также представителях местной власти, которые оставались верны украинской позиции.

Кто именно лишил Шароградского жизни, неизвестно. Однако имеются все подозрения, что покончили с коллаборантом его же "новые хозяева".

Напомним, что ранее случай смерти пророссийского предателя был зафиксирован на Херсонщине. Так, утром 20 апреля во дворе собственного дома неизвестные расстреляли Валерия Кулешова. Его подозревали в вероятной причастности к проведению референдума в Херсоне. "Телеграф" рассказывал, чем был известен этот общественный деятель на малой родине.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Убийство #Война #Донбасс #Новоайдар #Коллаборанты
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