Зачем - непонятно: россияне обстреляли "Градами" сараи на Днепропетровщине (фото)

Дорогостоящие снаряды продырявили хозпостройки

Утром в пятницу, 29 апреля, российские военные на фоне неудач в наступлении против Украины обстреляли "Градами" населенные пункты на окраине Днепропетровской области, — пострадали только хозяйственные постройки, хотя в рф неоднократно повторяли, будто бы стреляют только по стратегическим и военным объектам.

Об инциденте рассказал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Отмечается, что утром оккупанты совершили обстрел "Градами" Марьянского и Великой Костромки, — задело хозяйственные постройки в жилом секторе, среди людей пострадавших нет.

Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

"Зачем метить в сараи — до сих пор с главой ОВА не можем понять", — подчеркнул Лукашук, показав фото последствий обстрелов.

Как выглядит важный стратегический объект в глазах российских оккупантов

На участке остались ямы от снарядов

Как видно на картах боевых действий, что оккупанты уже второй месяц не могут пробиться на территорию Днепропетровской области со стороны Херсона и Николаева, из-за чего почти ежедневно обстреливают населенные пункты в пограничном Криворожском районе.

Обстрелянные населенные пункты на карте

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне пустили дорогостоящую ракету по дачному участку под Днепром.