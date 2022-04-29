Укр

Зачем - непонятно: россияне обстреляли "Градами" сараи на Днепропетровщине (фото)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Утром 29 апреля россияне обстреляли Криворожский район Новость обновлена 29 апреля 2022, 08:53
Утром 29 апреля россияне обстреляли Криворожский район

Дорогостоящие снаряды продырявили хозпостройки

Утром в пятницу, 29 апреля, российские военные на фоне неудач в наступлении против Украины обстреляли "Градами" населенные пункты на окраине Днепропетровской области, — пострадали только хозяйственные постройки, хотя в рф неоднократно повторяли, будто бы стреляют только по стратегическим и военным объектам.

Об инциденте рассказал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Отмечается, что утром оккупанты совершили обстрел "Градами" Марьянского и Великой Костромки, — задело хозяйственные постройки в жилом секторе, среди людей пострадавших нет.

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"Зачем метить в сараи — до сих пор с главой ОВА не можем понять", — подчеркнул Лукашук, показав фото последствий обстрелов.

Как выглядит важный стратегический объект в глазах российских оккупантов
Как выглядит важный стратегический объект в глазах российских оккупантов
На участке остались ямы от снарядов
На участке остались ямы от снарядов

Как видно на картах боевых действий, что оккупанты уже второй месяц не могут пробиться на территорию Днепропетровской области со стороны Херсона и Николаева, из-за чего почти ежедневно обстреливают населенные пункты в пограничном Криворожском районе.

Обстрелянные населенные пункты на карте
Обстрелянные населенные пункты на карте

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне пустили дорогостоящую ракету по дачному участку под Днепром.

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