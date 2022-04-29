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Оккупанты мощно получили по зубам на Донбассе - Генштаб ВСУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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ВСУ Новость обновлена 29 апреля 2022, 07:10
ВСУ

Активных перегруппировок и наступлений противник не проводил.

По состоянию на утро 29 апреля, 65-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 апреля на странице в Facebook.

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На большинстве направлений активных действий противника не наблюдается. На Изюмском направлении, где раньше российские войска пытались прорваться, противник активных наступательных действий не проводил.

Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

ВСУ ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Отметим, что согласно свежим картам боевых действий, россияне продолжают осаждать Харьков и Изюм, пытаясь продвинуться в захвате Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.

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#Донбасс #Росія #ВСУ
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