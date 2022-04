Россияне продвинулись возле Славянска и продолжают "бросаться" на Николаев: свежие карты боев

В ближайшие дни Херсонщина снова может оказаться под массивным ударом

По состоянию на утро 29 апреля, 65-го дня полномасштабной войны в Украине, российские войска все еще проводят атаки сразу по нескольким направлениям на южном и восточном направлениях. На первом они весьма заинтересованы в сломе духа защитников Николаева, на втором — активны под Харьковом, в Мариуполе и ряде других населенных пунктов Донбасса.

Подробнее о наиболее "горячих" участках фронта рассказали аналитики The Institute for the Study of War, опубликовав свежие карты боев.

Россияне продолжают осаждать Харьков и Изюм, пытаясь продвинуться в захвате Луганской и Донецкой областей. Прежде всего их интересует выход к админграницам этих регионов, чтобы иметь возможность заявить о достигнутых целях своей "спецоперации" — якобы "помощи" молодым "республикам".

Активным остается и южное направление: рядом с Николаевым идут бои, а на Херсонщине уже второй день подряд весьма неспокойно и "громко".

Карта боев в Украине на утро 29 апреля

Особо важной для украинцев точкой фронта все еще является Мариуполь. Как мы уже писали, из населенного пункта действительно вышла часть российских оккупантов, однако она не слишком значительна, чтобы позволить оставшимся защитникам совершить прорыв или контратаку.

К сожалению, в городе становится все больше захватчиков, пытающихся сломить волю мирных жителей. Они собирают личные данные, задерживают людей группами, отдельные украинцы исчезают без вести. При этом в Мариуполе продолжают работать отдельные партизаны, помогающие ВСУ.

Карты боев в Мариуполе 29 апреля

На Донбассе россиянам удалось добиться незначительных успехов рядом со Славянском, однако Рубежное оккупанты взять так и не смогли. Ними были обстреляны украинские позиции в Северодонецке, при этом не использовалась авиация. Также совершаются попытки продвинуться к Солодке, Новомихайловке, Марьинке, готовится наступление на Лиман (55 км от Рубежного на запад).

Карта свежих боев на Донбассе 29 апреля

По-прежнему горячо и на Харьковщине. Россияне все еще хотят продвинуться на юго-восток области, чтобы обеспечить отдельным подразделениям своей армии окружить украинских защитников на донецком направлении.

За прошедшие сутки оккупанты штурмовали населенные пункты Великая Комушевха и Новая Дмитровка. При этом, несмотря на отдельные "свершения" в Славянске, у них есть и свои потери. Так, украинцам удалось контратаковать на северо-западе от Харькова. Под контроль ВСУ перешел поселок Кутузовка.

Свежая карта боев за Харьков 29 апреля

Весьма непросто складывается ситуация и на южном направлении, где российские захватчики делают все возможное, дабы удержать позиции в Херсонской области. За предыдущие сутки оккупантам даже успешно дались несколько атак в сторону Николаева — они захватили Новую Зорю и Александровку.

Продолжается продвижение и в запорожском направлении — под угрозой серьезных ударов оказался Кривой Рог.

Свежая карта боев на юге Украины 29 апреля

На севере россияне обстреляли несколько пограничных пограничных пунктов на Сумщине и Черниговщине, но обошлось без человеческих потерь. Специалисты предполагают, что на этом направлении вряд ли будет повторное нападение, хотя украинцы и укрепляют оборону — на всякий случай.

