россия отвела часть войск от Мариуполя: что заметили в Пентагоне

Обстрелы города ведутся постоянно и беспрерывно

Мариуполь, которому грозит очередная гуманитарная катастрофа, покинула часть российских оккупантов, которые осаждали населенный пункт. В Пентагоне утверждают, что военных перебросили на Запорожское направление для усиления боевых действий в этом регионе.

Об этом стало известно во время брифинга высокопоставленного чиновника Минобороны США 28 апреля, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Те подразделения, которые покинули Мариуполь, идут на северо-запад от города. Американская разведка предупреждает: подобные маневры не означают, что рф оставила портовый населенный пункт в покое или изменила планы.

Войска выдвинулись из Мариуполя в сторону Запорожской области

"По Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. Вы не делаете этого, если считаете, что это принадлежит вам", — отметил представитель Пентагона, намекая на то, что борьба с украинскими защитниками Мариуполя продолжается.

Точного количества сил, которые покинули Мариуполь, в США назвать не смогли. При этом уточняют — вряд ли это большое число.

Всего же в Украине, по предварительным оценкам американцев, находится около 92 российских БТГ, которые осаждают различные населенные пункты в нескольких областях.

Напомним, что на данный момент Мариуполь пострадал, вероятно, больше остальных украинских городов. По предварительным подсчетам, здесь во время бомбежек и обстрелов российской армии погибло около 20 тысяч мирных жителей.

Добавим также, что, по данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские военные попросту превращают руины города в гетто, эксплуатируя выживших украинцев.