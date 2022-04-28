Не только обстрелы: Мариуполю грозит новая смертоносная опасность
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Жителям блокадного города грозит холера, дизентерия и кишечная палочка
Около 100 тыс. мариупольцам грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии.
Об этом сообщает Телеграм-канал Мариупольского городского совета.
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Из-за того, что в регионе повышается температура воздуха, в Мариуполе, который уже два месяца находится в блокаде, могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии. В городе тяжелая гуманитарная ситуация — из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи горожанам грозит холера, дизентерия и кишечная палочка.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, россияне блокируют все попытки эвакуации мариупольцев. Они не заинтересованы обеспечить население продуктами, водой и медикаментами.
Недавно Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.
Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.
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