Укр

Не только обстрелы: Мариуполю грозит новая смертоносная опасность

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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В Мариуполе могут вспыхнуть смертоносные эпидемии Новость обновлена 28 апреля 2022, 14:27
В Мариуполе могут вспыхнуть смертоносные эпидемии

Жителям блокадного города грозит холера, дизентерия и кишечная палочка

Около 100 тыс. мариупольцам грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии.

Об этом сообщает Телеграм-канал Мариупольского городского совета.

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Из-за того, что в регионе повышается температура воздуха, в Мариуполе, который уже два месяца находится в блокаде, могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии. В городе тяжелая гуманитарная ситуация — из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи горожанам грозит холера, дизентерия и кишечная палочка.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, россияне блокируют все попытки эвакуации мариупольцев. Они не заинтересованы обеспечить население продуктами, водой и медикаментами.

Недавно Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.

Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.

Теги:
#Война #Мариуполь #Антисанитария #Оккупанты
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