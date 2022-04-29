"Я это бля***во не позволю, су*а": президент "Ингульца" разнес Тимошенко и Порошенко (видео)
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Поворознюк традиционно не сдерживал себя в выражениях.
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после своего обращения к жителям Херсона сделал не менее огненное заявление, адресованное некоторым украинским политикам.
Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Petrove TV.
Поворознюк узнал, что в регион едет Юлия Тимошенко, и его попросили организовать для нее встречу. Александр считает, что во время войны политикам стоит перестать пиариться, а делать все для победы.
"У меня нет слов… У меня 24/7 война, какая встреча, какая, б***ь, Тимошенко. Что вы чудите? Оказывается у нас в стране нет дел, кроме встреч с Тимошенко. Владимир Александрович (Зеленский), та остановите вы эту х***ю. Это еще полбеды, мне сказали, что после Тимошенко и Порошенко собирается в область. Неужели делать не**й, война в стране… Где вы были раньше. Юля, я приеду. Я это бля***во в области не позволю, су*а", — эмоционально заявил Поворознюк.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+).
Напомним, обращение Поворознюка после начала полномасштабного вторжения рф к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало хитом в сети.
Ранее сообщалось, что в Украине досрочно остановили футбольное первенство.
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