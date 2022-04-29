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"Я это бля***во не позволю, су*а": президент "Ингульца" разнес Тимошенко и Порошенко (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Поворознюк Новость обновлена 29 апреля 2022, 19:06
Александр Поворознюк

Поворознюк традиционно не сдерживал себя в выражениях.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после своего обращения к жителям Херсона сделал не менее огненное заявление, адресованное некоторым украинским политикам.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Petrove TV.

Поворознюк узнал, что в регион едет Юлия Тимошенко, и его попросили организовать для нее встречу. Александр считает, что во время войны политикам стоит перестать пиариться, а делать все для победы.

"У меня нет слов… У меня 24/7 война, какая встреча, какая, б***ь, Тимошенко. Что вы чудите? Оказывается у нас в стране нет дел, кроме встреч с Тимошенко. Владимир Александрович (Зеленский), та остановите вы эту х***ю. Это еще полбеды, мне сказали, что после Тимошенко и Порошенко собирается в область. Неужели делать не**й, война в стране… Где вы были раньше. Юля, я приеду. Я это бля***во в области не позволю, су*а", — эмоционально заявил Поворознюк.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Напомним, обращение Поворознюка после начала полномасштабного вторжения рф к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало хитом в сети.

Ранее сообщалось, что в Украине досрочно остановили футбольное первенство.

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#Украина #Россия
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