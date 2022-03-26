"Вова, "еб*ш" их": президент "Ингульца" стал героем клипа про войну (видео)

Умельцы в сети сделали трек после нашумевшего обращения футбольного функционера.

Одиозный президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк, который всегда умел подбирать нужные слова, стал героем видеоклипа про войну после своего нашумевшего комментария про президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Мюслі UA.

Умельцы наложили на слова Поворознюка, который призывает Зеленского бить оккупанта, музыку, и получился хит.

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и благодарим его за недюжинную смелость и четкую проукраинскую позицию. Мы верим в него и в Украину! Вот так эмоциональное интервью ингулецкого "Папы" (прозвище Поворознюка) благодаря креативной команде МюслиUA превратилось в настоящее музыкальное произведение, и мы верим, что этот трек станет настоящим хитом!", — отметили создатели клипа.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинальное обращение Поворознюка к Зеленскому.

Ранее сообщалось, что президент московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что потерял 99% своего состояния, пока путинская армия 31 день ведет войну в Украине.