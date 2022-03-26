Владелец московского "Спартака" признался, что потерял 99% состояния

Россиянин пожаловался на финансы.

На фоне отстранения всех российских клубов и сборных из УЕФА и ФИФА владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что потерял 99% состояния.

Об этом функционер рассказал на Исполкоме российского футбольного союза (РФС) 23 марта, передает РБ.

Федун заявил, что ФИФА и УЕФА могут забрать у россии членство в организациях из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Член исполкома Владимир Афанасьев в беседе со СМИ отметил, что Федун признался в катастрофических финансовых потерях. Бизнесмен заявил на Исполкоме РФС, что потерял 99% своего состояния.

"Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману", — заявил Афанасьев.

Напомним, "Спартак" стал единственным российским клубом, который пробился в евровесну. Однако из-за агрессии рф московский клуб так и не сыграл матч 1/8 финала ЛЕ против РБ "Лейпциг", которому засчитали две технические победы. Украинский комментатор высмеял россиян в прямом эфире в связи с этой ситуации.