"Будут играть сами с собой": украинский комментатор потроллил россиян во время прямого эфира (видео)

На матче "Аталанты" украинский диктор подколол россиян.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во время прямой трансляции матча Лиги Европы "Байер" — "Аталанта" украинский комментатор решил напомнить россиянам об их месте на международной арене.

Момент попал на видео во время прямой трансляции игры на megogo.

Во время ответного матча 1/8 финала ЛЕ комментатор, объясняя регламент турнира, вспомнил, что на этой стадии турнира выступают не 16 команд, а 15 (московский "Спартак" по решению УЕФА был отстранен от ЛЕ после вторжения россии в Украину). После этого диктор заявил, что в ближайшее время российские клубы не сыграют против "умных людей", а будут играть лишь друг с другом. Примечательно, что комментатор не произносил слово "россия" во время своей речи.

Читайте также: Категория Украина Освобожденный из плена мэр Мелитополя получил награду от Зеленского: подробности Глава государства пожелал мэру скорейшего возобновления и возвращения к работе

"Клубы из той страны не будут играть в футбол в ближайшие годы, по крайней мере с Homo sapiens, против умных людей. Будут играть друг с другом", — заявил комментатор.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные после военного вторжения рф в Украину.